Коренным народам на Сахалине приготовили участки для промысла

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства выставило на конкурс 5 рыболовных участков для традиционного промысла коренных малочисленных народов.

Участки предлагаются в северных районах Сахалинской области — традиционных местах проживания и хозяйствования КМНС: по два РЛУ в Ногликском и Охинском районах и один — в Александровск-Сахалинском, сообщает корреспондент Fishnews.

В Охинском районе планируется закрепить за пользователями акватории в заливе Хангуза, в Ногликском районе — в Ныйском заливе и заливе Чайво, в Александровск-Сахалинском районе — в Татарском проливе.

Заявки на конкурс № 04/2023 будут приниматься с 6 июля по 7 августа. Сопоставить поступившие от желающих получить участки предложения планируется 5 сентября.

С победителями конкурса будут заключены договоры сроком на 20 лет. Извещение и конкурсную документацию теруправление разместило на своем сайте.

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