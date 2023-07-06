«Озерки» успешно закрыли сезон лососевых зарыблений

На Камчатке лососевый рыбоводный завод Главрыбвода «Озерки» провел заключительный выпуск в рамках госзадания: в реку Плотникова отправили почти 7,6 млн экземпляров молоди нерки. ЛРЗ перевыполнил годовой план на 118%.

Перед отправкой на волю малька взвесили специалисты теруправления Росрыболовства, Камчатского филиала ВНИРО и Северо-Восточного филиала Главрыбвода. Навеска заводской молоди в этом году — около 1 г при нормативе 0,8 г. А значит, шансов выжить у нее больше, чем у рыбы помельче.

В тот же день — 5 июля — в естественную среду обитания выпустили 710 тыс. мальков нерки в рамках компенсационных мероприятий и почти 2,8 млн экземпляров молоди кеты для пастбищной аквакультуры, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала Главрыбвода.

Отмечено, что ЛРЗ «Озерки» является единственным предприятием в России, которое выращивает молодь нерки холодноводным способом. Заводов, выпускающих именно этот вид лососевых, всего два и оба находятся на Камчатке: это «Озерки» и «Малкинский».

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