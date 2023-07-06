В АГТУ предложили рыбную альтернативу полиэтилену

Студентка Астраханского государственного технического университета создала безопасную пленку из рыбного желатина. Благодаря его свойствам материал можно использовать не только в быту, но и в медицинских целях.

Решить проблему избытка полиэтилена помогает магистрант первого курса направления «Технология продукции и организация общественного питания» АГТУ Лидия Вострикова. Проект девушки «Разработка биодеградируемых пленочных композиций пищевого и медицинского назначения» стал победителем грантовой программы «УМНИК» по направлению «Н5. Биотехнологии».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе университета, одно из необычных применений пленки из желатина — использование в качестве медицинского препарата. Желатин содержит коллаген (один из основных компонентов кожи). Пленка обладает кровоостанавливающими и ранозаживляющими свойствами, поэтому материал используют в качестве гомеостатической губки.

По словам автора проекта, кровоостанавливающие аналоги дороже, неэкологичны и используются не со всеми лекарственными препаратами.

И, конечно, пленку можно использовать для хранения или транспортировки продуктов питания. В будущем разработку планируется запустить в производство.

«Вспомните, как пример, некоторые конфеты или шоколадные палочки, которые оборачивают в дополнительную пленку. Это опасно для детей и окружающей среды. С нашей пленкой это будет и экологично, и безопасно, и биоразлагаемо», — отмечает Лидия Вострикова.

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