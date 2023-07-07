Организаторы рыбалки попались на нарушениях

Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о нарушениях со стороны компаний — организаторов любительской рыбалки. Не соблюдались ограничения для водоохранных зон, сообщили в ведомстве.

Проверка Магаданской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила нарушения, допущенные со стороны организаторов рыбалки на прибрежной защитной полосе Охотского моря. По данным надзорного ведомства, на рыболовных участках были размещены отходы производства и потребления. Кроме того, работники намеревались использовать на берегу открытый огонь для приготовления пищи, несмотря на запрет, установленный мэрией Магадана в пожароопасный период.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Магаданской области, хозяйствующим субъектам внесены представления, одному из них объявлено предостережение.

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