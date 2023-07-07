Браконьеры Приморья пополняют бюджет штрафами

В Приморском крае инспекторы рыбоохраны за первое полугодие оштрафовали 1550 браконьеров. На нарушителей наложено в общей сложности свыше 2,6 млн рублей штрафов, из которых уже взыскано 1,6 млн рублей.

На рыбохозяйственных водоемах края рейды и другие мероприятия проводятся в постоянном режиме, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. Охраняются пресноводные виды рыб, кроме того, с июня на реках северо-восточного морского побережья начался нерестовый ход горбуши и симы.

По данным ТУ, за полгода в регионе изъято 675 незаконных орудий лова, в том числе свыше 11 км сетей.

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