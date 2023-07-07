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Поздравления от губернатора передал зампред краевого правительства Валерий ПРОКОПЧУК

Рыбаков Приморья поблагодарили за уловы и инвестиции

Практически все предприятия рыбной отрасли в Приморском крае можно считать системообразующими: они не только занимаются непосредственно производством, обеспечивая рабочие места, но и реализуют социальные проекты.

Власти Приморья и Владивостока поздравили работников отрасли с наступающим Днем рыбака на торжественном собрании. «Почти все предприятия рыбной отрасли можно считать системообразующими. Они дают рабочие места, реализуют собственные проекты социальной сферы, занимаются благотворительностью», — зачитал приветственный адрес от губернатора Олега Кожемяко зампред краевого правительства Валерий Прокопчук.

В 2022 г. предприятия региона на треть увеличили отгрузки товаров собственного производства — до 118,3 млрд рублей. На 10% выросло производство в аквакультуре. На 8,5% увеличились поставки на внешние рынки, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал по рыболовству и рыбоводству превысили показатель 2021 г. в пять раз. На обновление производства рыбохозяйственные компании направили 39 млрд рублей, отметили в краевой администрации.

Награды получили сотрудники компаний «Южморрыбфлот», «Восход», «Дальрыба», РРПК, «Штурман-ДВ», «Морское снабжение», РК «Новый мир», Дальрыбвтуза.

Отмечена и работа тех, кто обеспечивает технологические решения для рыбной отрасли: руководство края и города наградило специалистов компании «Дальрыбтехцентр».

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Fishnews

  • Поздравления от губернатора передал зампред краевого правительства Валерий ПРОКОПЧУК
  • Награды получили не только те, кто работает на промысле, но и те, кто обеспечивает технологические решения для отрасли, — специалисты компании «Дальрыбтехцентр». Мэр Владивостока Константин ШЕСТАКОВ поздравляет Лилию КРЮЧКОВУ, штамповщика механобрабатывающего производства
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