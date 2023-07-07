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В ближайшие выходные в России отметят День рыбака

Страна готовится к рыбацкому празднику

В ближайшие выходные в России отметят День рыбака. Праздничную программу приготовили Приморский край, Камчатка, Мурманская область и другие регионы.

Приморье гуляет широко

В Приморском крае профессиональный праздник охватит 10 муниципалитетов. Как уточнили в региональном агентстве по рыболовству, культурную программу в честь Дня рыбака организуют во Владивостоке, Находке, Артеме, Дальнереченске, Большом Камне, Лазовском, Кавалеровском, Красноармейском, Шкотовском муниципальных и Дальнегорском городском округах.

В столице Приморья 9 июля на Спортивной набережной пройдут гастрономический фестиваль с приготовлением 1 тыс. литров ухи, чемпионат по приготовлению барбекю из рыбы и морепродуктов, а также мастер-классы по хранению и приготовлению рыбной продукции.

Камчатка дождется у моря погоды

В Петропавловке-Камчатском отмечание Дня рыбака перенесли с 8 на 9 июля из-за плохой погоды. Праздник пройдет на центральной площади.

Сначала гостей ждут концертная программа и выступление городского оркестра. Затем состоится традиционная встреча повелителя морей Нептуна со свитой и яркое театрализованное представление.

Горожане также смогут принять участие в конкурсных программах «Жена рыбака» и «Сила Нептуна», померяться талантами в караоке-конкурсе «Океан музыки».

На берегу Авачинской бухты откроется музыкальная площадка «Ретро-хит». Прозвучат любимые хиты в исполнении саксофона, скрипки и камчатских артистов.

Еще одно мероприятие называется «В ритме бачаты» — любители танцев соберутся у памятника святым апостолам Петру и Павлу.

Для маленьких горожан будет работать детская площадка «Царство русалок» в автобусном павильоне «Драмтеатр». Детей ждет развлекательная программа — встречи со сказочными героями, игры и конкурсы.

Любители авторской песни смогут собраться на «Рыбацкую вечеринку» от бардовского клуба на берегу Авачинской бухты.

Вечерняя шоу-программа будет проходить с 19:00 до 22:00 на главной сцене праздника. Также с 15:00 до 22:00 будет работать фуд-корт «Рыбное место», кроме того, в гастрономической программе — фестиваль шашлыков и бесплатная уха.

На Сахалине пройдет тематическая ярмарка

Южносахалинцев и гостей города приглашают на ярмарку в честь Дня рыбака. Она состоится 8 июля на площадке южнее ТЦ «Дом торговли». Организаторы обещают широкий ассортимент товаров местных производителей — мясо, рыба, яйцо, кондитерские изделия, молоко и молочная продукция.

Кроме того, гостей мероприятия ждет музыкальная программа с выступлением творческих коллективов, а также конкурсы и призы.

Свои праздники рыбацкие праздники будут в районах — Корсаковском, Невельском, Долинском и других.

Колыма отметит в этностиле

В Магадане День рыбака встретят 8 июля в тематическом парке народов Северо-Востока «Дюкча». Артисты центра досуга выступят с творческими номерами, проведут игровые и интеллектуальные программы «Рыбалка», «Летние забавы», «Пираты далеких морей».

Гостей праздника ждут также наваристая уха и поздравление от покровителя морей Нептуна.

Заполярье поест и спляшет

Праздничная программа на День рыбака ожидает и северян: в центре Мурманска пройдет концерт и развернется рыбная ярмарка.

Вблизи дома 11 по улице Воровского 8 и 9 июля будет работать мобильная ярмарка «Наша рыба» и интерактивная площадка. Гости смогут приобрести свежую, копченую, замороженную рыбу, пресервы и морские деликатесы. Кроме того, можно будет отведать блюда арктической кухни с автолавок «Камбуз».

9 июля на главной сцене города запланирована концертная программа. Выступления творческих коллективов начнутся на площади Пять углов. Специальные гости дня — группа «Дюна» и Наталья Сенчукова.

Астраханцев поздравит соцсеть

В Астрахани 9 июля на набережной Волги появится рыбацкий дом «Рыбалка — это ОК» от «Одноклассников». Здесь гости фестиваля смогут сделать тематический аквагрим и креативные фотографии, раскрасить рисунок речного обитателя и запустить его в цифровой аквариум, поучаствовать в играх.

Для взрослых и детей в течение дня будет работать арт-мастерская, где гостей научат создавать рукодельные игрушки, шоперы и браслеты.

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