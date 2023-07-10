Приморцы опережают других дальневосточников по потреблению рыбы

Житель Приморского края в среднем съедает 28 кг рыбной продукции в год — такие данные приводит Приморскстат. Это больше показателя по Дальнему Востоку и России в целом.

По данным обследования бюджетов домашних хозяйств, жители Приморского края съели 51 тыс. тонн рыбных продуктов, или в расчете на душу населения 28 кг в год.

Многолетние наблюдения показывают, что приморцы потребляют рыбной продукции больше, чем дальневосточники (25 кг), и чем среднестатистический россиянин (22 кг), сообщили Fishnews в территориальном органе Росстата по Приморскому краю.

Потребительские расходы приморских семей на рыбные продукты питания увеличились за год на 9% и составили 734 рубля в среднем на одного члена домохозяйства в месяц. На долю рыбных продуктов приходится 2% расходов приморских семей в год.

Расходы горожан на рыбопродукты в 1,6 раза превышали расходы сельчан. Так, городские жители тратили в среднем в месяц на одного члена домохозяйства 800 рублей, сельские — всего 513 рублей.

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