Рыбные места Коми разыграют на конкурсе

В Республике Коми на конкурс выставлены 11 речных и озерных участков для промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб). Заявки принимаются до 7 августа — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства и потребительского рынка, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 20,6 га до 724 га находятся на реках Печора и Мезень, а также озерах. Акватории расположены на территории Усть-Цилемского, Ижемского, Удорского районов и городского округа Инта.

Перечни объектов промысла для разных участков меняются, в списках — карась, лещ, минога, налим, окунь, пелядь, ряпушка, сиг, хариус и др. Участки предоставляются на 10 лет.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Стартовые цены варьируются от 65 рублей до 2,3 тыс. рублей.

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