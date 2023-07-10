Столица Приморья с размахом встретила День рыбака

Во Владивостоке отпраздновали День рыбака — 2023. На Спортивной набережной жителей и гостей города радовали живой музыкой, вкусными блюдами, фотовыставкой, мастер-классами и многим другим.

Праздничную программу открыл губернатор Олег Кожемяко. В своем поздравлении он отметил, что День рыбака объединяет многих приморцев — и тех, кто сейчас трудится в море на промысле, и тех, кто работает на перерабатывающих предприятиях, и просто любителей рыбалки.

Главным событием праздника стал гастрономический фестиваль. На нем, в частности, приготовили целую тысячу литров дальневосточной ухи — для всех желающих провели дегустацию «Добросупа» от компании «Доброфлот». Наваристая уха из сайры и ламинарии понравилась всем гостям от мала до велика.

А у тех, кто любит необычные блюда из рыбы и морепродуктов, была возможность попробовать настоящие кулинарные шедевры в «Гастрономическом шатре». Там профессиональные шеф-повара провели серию мастер-классов. Они поделились секретами кулинарного искусства и научили не только готовить дары моря, но и правильно выбирать и хранить их.

В другой части площадки команды кулинарного поединка под руководством шеф-поваров популярных ресторанов приготовили для гостей праздника блюда в азиатском стиле из минтая. Всех желающих угощали рыбным «Го бао жоу», а также предлагали тайский суп Том ям, сообщает корреспондент Fishnews.

На ярмарке можно было приобрести свежую рыбу, морепродукты и другую продукцию от местных производителей по специальным ценам.

Мероприятие сопровождалось концертом. Его открыли оркестры Морского государственного университета имени адмирала Невельского и Дальневосточного филиала Росморпорта. Продолжили музыкальную программу местные группы.

Для любителей кинематографа организовали открытый кинопоказ от проекта «Уличное кино». А фотовыставка «В море» показала посетителям не только красоту морских просторов, но и тяжелую и ответственную работу рыбаков.

Событие не оставило равнодушными ни взрослых, ни детей. Для маленьких гостей была организована специальная зона мастер-классов, где они смогли попробовать себя в самых разных начинаниях. А пока дети были под присмотром, родители могли посетить выставку маринистов, приобрести сувениры с морской тематикой, а также поучаствовать в мастер-классах по живописи, работе с войлоком и росписи ракушек.

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