Капитан краболова-рекордсмена рассказал о секретах успеха

«Это профессия, которой учишься всю жизнь. Но главное я для себя уже вывел: капитан должен быть абсолютным лидером», — отмечает капитан «Арки-36» Сергей Понкратов. Перед самым Днем рыбака судно группы компаний «Антей» вернулось из полугодового рейса с рекордным уловом.

Рыбаки «Арки-36» добыли в Баренцевом море более 1400 тонн краба. Экипажем судна-рекордсмена руководил Сергей Понкратов — один из самых молодых капитанов Дальнего Востока, рассказали Fishnews в пресс-службе группы компаний «Антей».

Морскую профессию Сергей Понкратов начал осваивать совсем еще молодым человеком.

«Работу в море я начал в 16 лет, сразу после второго курса мореходного училища. Главным наставником был мой отец — Александр Валериевич Понкратов. Работа под его началом дала мне больше понимания в профессии, чем обучение. Отец учил главному — ответственности за принятие решений», — рассказал капитан.

В рейсы вместе с отцом молодой человек ходил до 2018 г., начиная с матроса-практиканта и до старшего помощника капитана. «Когда в 27 лет получил диплом капитана и пошел в первый самостоятельный рейс, осознал, какую сильную школу дал мне отец», — отметил Сергей Александрович.

В «Антее» есть много капитанов, с которых он берет пример. «Это профессия, которой учишься всю жизнь. Но главное я для себя уже вывел: капитан должен быть абсолютным лидером. Ставить цели и вести к ним всю команду. Лидерство для меня – это про принятие решений и ответственность за каждый шаг», — поделился Сергей Понкратов.

По словам капитана, сама команда «Арки-36» поражена: каких успехов удалось добиться на промысле. «А все оттого, что экипаж действительно мог, а я не сдавал назад, мы просто делали, делали, делали. Как и должны делать рыбаки, мы вышли в море — мы работаем, а отдыхать будем дома. Принял ответственное решение и следовал ему до конца», — рассказал моряк.

В работе Сергею Понкратову помогает проверенная схема: сильный экипаж, поиск информации, анализ и быстрое принятие решений. «Если не будет этой связки — удачи не видать, под лежачий камень ведь вода не течет. Когда мы выходили в море на «Арке-36» полгода назад, собирали всю возможную информацию: опыт работы других судов, научные статьи о миграции краба. В этот район промысла мы зашли первыми за 16 лет, искали и нашли, начали работать. Да, краб терялся, но мы продолжали искать. Тут снова ответственность, ты вышел в бой, установить абсолютное лидерство, заработать экипажу денег, помочь компании», — рассказал капитан.

На промысле рыбаки проверяют свои предположения, выставляют порядки по глубинам. «Нужно все время пробовать, пробовать, пробовать. Из ста процентов у нас двадцать, конечно, выстреливают довольно хорошо и перекрывают восемьдесят процентов поиска», — отметил Сергей Александрович.

При этом, подчеркнул он, высокие результаты на промысле — это заслуга всех служб «Антея». Кадровый департамент помогает подбирать высококвалифицированных специалистов, служба добычи вовремя делает заявки на добавление квоты, отправляет наживу. Служба безопасности мореплавания поддерживает, а служба снабжения обеспечивает необходимым снаряжением. «Отдел охраны труда курирует в части техники безопасности, производственная служба ведет нас на всем пути, очень помогает на промысле. Важна и координация флота: перегрузы, планирование всех работ. Судомеханическая служба предоставляет запасные части, помогает в решении всех технических вопросов на промысле. Ну и конечно, руководство поддерживает и мотивирует.

Несколько дней назад мы вернулись на берег, наши экипажи встречал Иван Христьянович Михнов. Он мне сказал: «Вижу, что вы работаете не только за деньги, но и за процесс, результат». Для меня и экипажа это очень важно, что мы с руководством мыслим одинаково, что нас поддерживают и мы являемся важным элементом во всей группе компаний «Антей». Такое теплое отношение очень мотивирует», — обратил внимание Сергей Понкратов.

Самая большая опора в море — семьи. Именно близкие люди, ждущие на берегу, придают морякам силы. «С женой делюсь планами, она всегда поддерживает. А вот с детьми разговаривать тяжело, вижу, как быстро они растут, и начинаю тосковать. Но по возвращении на берег я абсолютно все свое время провожу с семьей. День рыбака отметили традиционно с коллегами в «Антее», а следом с родителями, ведь это наш семейный праздник», — рассказал капитан.

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