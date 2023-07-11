Охранять камчатскую рыбу помогут инспекторы из разных регионов
Рыбоохране Камчатского края в период лососевой путины вновь помогут коллеги из других регионов. Инспекторы приезжают из разных частей страны.
Первые двенадцать госинспекторов из Восточно-Сибирского, Западно-Балтийского, Волго-Камского и Северо-Кавказского территориальных управлений Росрыболовства прибыли на Камчатку 10 июля.
«Практически все они имеют большой опыт службы в органах рыбоохраны. В настоящее время прикомандированные сотрудники уже направлены в районы Камчатского края для исполнения своих обязанностей», — рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства (в его зону ответственности входит сохранение рыбных запасов на Камчатке и в Чукотском автономном округе).
Сотрудников из других регионов для помощи камчатской рыбоохраны Росрыболовство направляет ежегодно.
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