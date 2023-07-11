Морские биоресурсы Арктики хотят задействовать с максимальной отдачей

Научные организации из Казани, Мурманска и Воронежа объединят усилия по усовершенствованию технологий переработки недоиспользуемых морских биоресурсов Арктики. Результатом должны стать рекомендации для перерабатывающей промышленности.

Исследования проведут в рамках гранта Российского научного фонда, который выиграл в этом году Казанский научный центр РАН, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно карточке проекта, научными партнерами центра станут Мурманский государственный технический университет и Воронежский государственный университет.

В результате планируется получить массив экспериментальных и расчетных данных по структуре и физико-химическим свойствам широкого спектра комплексов полисахаридов (хитозан, альгинаты, фукоидан, каррагинаны) и белков (желатин, коллаген, изолят рыбного белка), имеющих коммерческое происхождение или полученных путем переработки недоиспользуемых биоресурсов Арктических морей.

Это, в частности, водоросли, продукты переработки крабовых панцирей, несортовая рыба и отходы переработки промысловых пород. Планируется подготовить рекомендации для перерабатывающей и пищевой промышленности.

Согласно сайту Единой информационной системы в сфере закупок, процедура определения поставщика на научные исследования стоимостью 3,5 млн рублей с МГТУ уже завершена.

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