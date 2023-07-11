Наука опробует технологии выращивания микроводорослей

Специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ) разработали и запустили опытно-экспериментальное производство микроводорослей.

Для исследований используется альгобиотехнический модуль. Полученные результаты лягут в основу рекомендаций для промышленного культивирования микроводорослей. В институте отметили, что они являются перспективным источником биологически активных веществ и пищевых добавок.

«Мы разработали автоматические датчики определения оптической плотности культуры и температуры суспензии микроводорослей, а также освещенности фотобиореакторов. Благодаря определению параметров роста микроводорослей в режиме реального времени, мы сможем оперативно изменять режим культивирования водорослей и максимизировать производительность фотобиореакторов, то есть оптимизировать сам процесс производства», — рассказал руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ИнБЮМ, к.б.н. Андрей Боровков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ, сотрудники института уже оценили продуктивность ряда культур микроводорослей в разные периоды года. Так, ученые выяснили, что цианобактерия спирулина летом растет в четыре раза быстрее, чем зимой, при этом на юге России получать урожай можно и в зимние, и в осенние месяцы.

Кроме того, специалисты экспериментально доказали возможность интенсивного промышленного выращивания черноморской микроводоросли Tetraselmis viridis двумя разными способами: используя энергию света и энергию, накопленную в органических веществах.

«Мы готовы предложить для организации массового производства технологию культивирования, не требующую больших энергетических и материальных затрат, так как нами используются естественные источники света и углерода — солнце и углекислый газ из воздуха», — обратил внимание Андрей Боровков.

В институте также ведутся разработки по производству функциональных продуктов питания с добавлением экстрактов из микроводорослей. Например, ИнБЮМ уже получил патенты и представил экспериментальные образцы сыра с фикоцианином, желе с водорослями, растительного масла с водорослевыми экстратами и водно-спиртовых растворов натуральных красителей из микроводорослей.

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