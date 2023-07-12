Лососевая путина набирает обороты

К концу первой декады июля вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 38 тыс. тонн. Это выше показателя 2021 г. на 11 тыс. тонн, 2022 г. — на 4 тыс. тонн.

На Дальнем Востоке развивается лососевая путина. По данным на 10 июля, вылов красной рыбы составил 38,4 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Если в начале путины в общем результате добычи по региону преобладает нерка, то затем все большую долю занимает горбуша. В этом году к концу первой декады июля вылов горбуши составил 26,9 тыс. тонн, нерки добыто 8,7 тыс. тонн. Уловы кеты составили 2,3 тыс. тонн. Остальной объем приходится на чавычу, симу и кижуча.

В Камчатском крае вылов тихоокеанских лососей составил 32,1 тыс. тонн, в том числе 21,8 тыс. тонн горбуши и 8,4 тыс. тонн нерки. В Магаданской области на отчетную дату освоено 2,4 тыс. тонн красной рыбы. В Сахалинской области лососевая путина на 10 июля обеспечила вылов 2,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В Приморье добыто 877 тонн лососей, в Хабаровском крае — 510 тонн. в Чукотском автономном округе — 165 тонн.

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