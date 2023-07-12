На Сахалине подготовили участки для организаторов рыбалки

В Сахалинской области на конкурс выставили два участка для организации любительского рыболовства. Заявки принимаются до 14 августа — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, рыболовные участки площадью 10 и 7,5 га расположены в Анивском городском округе. Добывать на них предлагается анадромные, катадромные и трансграничные виды рыб.

Критериями оценки заявок для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество выданных лицензий, стоимость объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников. Критерии для новичков — предложение по размеру платы, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников.

Подвести итоги конкурса планируется 31 августа в Южно-Сахалинске. РЛУ предоставляются на 20 лет.

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