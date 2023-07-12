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Подводная съемка вблизи острова Капопосанг, Индонезия. Фото Syahrul Harijo («Википедия»), CC BY-SA 4.0

«Зеленых» Индонезии беспокоит добыча морского песка

В мае правительство Республики Индонезии издало указ, разрешающий экспорт морского песка. Экоактивисты считают, что такой шаг навредит местным рыбакам и экосистемам.

Впервые запрет на экспорт морского песка из Индонезии был введен в 2003 г., однако он не ограничивал его добычу для внутренних нужд страны, сообщает корреспондент Fishnews. В 2007 г. правительство ужесточило борьбу с незаконным экспортом песка, поставляемым преимущественно в Сингапур.

По информации новостного экологического портала Mongabay, в майском указе говорится: песок с морского дна может продаваться за границу, если большую часть добытчик отправляет на внутренний рынок — для мелиоративных работ и других проектов по развитию инфраструктуры. Кроме того, дноуглубительные работы ограничены открытыми морскими районами, где произошло «естественное» осаждение, запрещается добыча песка в прибрежных районах и на небольших островах.

Однако защитники природы заявляют: документ напрямую угрожает индонезийским рыболовным и прибрежным сообществам крупнейшего в мире архипелага. Между тем в Индонезии средства к существованию миллионов людей зависят от устойчивости и здоровья морской экосистемы. По словам генерального секретаря Коалиции за справедливость в рыболовстве (Coalition for Fisheries Justice, KIARA) Сьюзан Херавати, еще не поздно отозвать или отменить указ.

В индонезийском морском рыболовстве занято 2,7 млн человек, большая часть из которых ведет мелкий промысел, приводит цифры Mongabay. По данным Министерства рыболовства, за последние пять лет рыбаки страны наловили в общей сложности 7 млн тонн общей стоимостью 140 трлн рупий (около 9,2 млрд долларов).

Сьюзан Херавати выразила опасения, что из-за добычи песка могут измениться морские течения, также повысится опасность абразии береговой полосы. Кроме того, опыт прошлых лет показал, что в местах добычи песка рыболовству и прибрежным сообществам всегда наносился ущерб, добавила генеральный секретарь.

В пример Mongabay привел ситуацию в Южном Сулавеси: после того, как в феврале 2021 г. там начались дноуглубительные работы, были погублены традиционные места промысла рыбы, уловы сократились на 2/3.

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