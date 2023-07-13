Крабовое браконьерство ударило по карману хабаровчанина

В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о незаконной добыче краба, наказанием стал условный срок. Кроме того, с фигуранта взыскали причиненный ущерб — свыше 6,3 млн рублей.

Советско-Гаванский городской суд признал жителя Хабаровска виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, с октября по ноябрь прошлого года фигурант совместно с другим мужчиной выловил 438 камчатских и 7 синих крабов в Татарском проливе.

Наказанием мужчине стало лишение свободы сроком на два года один месяц условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил. Также по иску прокурора суд взыскал с осужденного сумму причиненного ущерба.

Уголовное дело в отношении второго браконьера выделено в отдельное производство.

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