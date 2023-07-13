Коми собирается промониторить свои лососевые запасы

Власти Республики Коми в рамках региональной программы развития сельского хозяйства оплатят ресурсные исследования рек бассейна Печоры. Задача — определить оптимальные объемы вылова семги и горбуши, а также выработать рекомендации по восстановлению запасов.

Заказ на исследования размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Максимальная цена контракта — 1,2 млн рублей.

Научные изыскания пройдут в рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса».

Согласно графику, до 15 августа подрядчику необходимо будет собрать предварительную информацию о семужье-нерестовых реках бассейна Печоры (Мыла, Верхняя Валса (Савинская Валса), Каменная Валса) в границах Усть-Цилемского района. С 1 августа по 15 ноября пройдут экспедиционные исследования.

К 15 ноября специалистам необходимо будет представить отчет по теме «Мониторинг семужье-нерестовых рек, оценка состояния нерестово-выростных угодий лосося атлантического (семги), определение оптимальных объемов добычи семги и горбуши, а также выработка рекомендаций по восстановлению, сохранению и увеличению запасов лосося атлантического».

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