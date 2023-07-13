База рыбных поставщиков в КНР вновь пополнилась

Продолжается регистрация в электронной системе CIFER российских предприятий и судов — экспортеров рыбы и морепродуктов в Китай. База пополнилась еще двумя объектами.

Это ООО «Босантур два» и его перерабатывающее судно «ПБ-3026», сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Отмечено, что регистрация в CIFER продолжается. НЦБРП в рамках своих полномочий содействует в этом участникам российского рыбного рынка.

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