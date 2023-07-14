Байкал щедро зарыбили омулем

Байкальский филиал Главрыбвода почти вдвое перевыполнил годовой план по выпуску омуля. Вместо утвержденных по госзаданию 450 млн экземпляров в дикую природу отправили 835 млн штук.

Цифры по выпускам за первое полугодие привело Федеральное агентство по рыболовству. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, подведомственное ФГБУ «Главрыбвод» принимает участие в реализации двух федеральных проектов в рамках национального проекта «Экология» — «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал». Работы ведут два филиала — Каспийский и Байкальский.

Байкальский омуль является одним из наиболее значимых объектов рыболовства в регионе. Для сохранения популяции эндемика с 1 октября 2017 г. введен запрет на его промысел и установлены ограничения по любительской рыбалке.

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