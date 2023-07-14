Ученые собрали данные о крабе Баренцева моря и окуне-клюваче моря Ирмингера

Специалисты Полярного филиала ВНИРО провели мониторинговые работы на промысловых судах. Так, собрана информация о пространственном распределении краба-стригуна опилио в Баренцевом море.

Представитель ПИНРО проводил работы на судах ВК-5826 «Арка-31» и МК-5093 «Мурман2» (судовладелец — «Антей Север»). Изучался краб-стригун опилио в открытой части Баренцева моря.

Целью ученого было собрать данные о пространственном распределении скоплений краба, его биологическом состоянии, приловах непромысловых самцов и самок. Полученную информацию используют для уточнения состояния запасов и оценки ОДУ краба-стригуна опилио Баренцева моря, выработки прогнозов состояния запаса различной заблаговременности и совершенствования технических мер регулирования промысла. Также информация поможет специалистам в подготовке к заседаниям Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

На судне АК-0925 «Сапфир II» в районе Мирового океана, расположенном за пределами исключительной экономической зоны России — в море Ирмингера, собирались данные об окуне-клюваче, рассказали Fishnews в пресс-службе Полярного филиала ВНИРО.

Выполнены исследования на промысловых скоплениях пелагического окуня-клювача, распределяющегося в открытой части моря Ирмингера над хребтом Рейкьянес. Также в ходе промысла и на переходах проводились наблюдения за морскими и млекопитающими и птицами.

Собранный материал пополнит базу данных ПИНРО и будет использован для выработки научно обоснованных рекомендаций по обеспечению добывающего флота устойчивой сырьевой базой промысла, совершенствования методик краткосрочного и долгосрочного прогнозирования условий промысла окуня-клювача в море Ирмингера.

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