Якутия хочет задействовать больше акваторий для любительской рыбалки

В Республике Саха (Якутия) на конкурс выставили два участка для организации любительского лова анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб. Заявки принимаются до 16 августа — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки расположены в Нюрбинском районе.

Первый РЛУ находится на озере Улгумда, второй — на реке Вилюй. Размеры участков — 50,1 и 1332 га соответственно.

Критериями оценки заявок для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество выданных лицензий, стоимость объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников. Критерии для новичков — предложение по размеру платы, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников.

Итоги конкурса подведут 26 сентября. Акватории предоставляются на 20 лет.

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