Рыбакам предлагают спизулу и глубоководного краба

Росрыболовство разыграет на аукционе доли квот спизулы и красного краба-стригуна в подзоне Приморье на Дальнем Востоке. Заявки можно подавать до 16 августа.

Извещение и документация о торгах опубликованы на сайте федерального агентства, сообщает корреспондент Fishnews. Все лимиты предназначаются для освоения в режиме как промышленного, так и прибрежного рыболовства.

На аукцион выставлена доля квоты спизулы в 7,356%, ее начальная цена — 15,7 млн рублей.

Также разыграют доли квот красного краба-стригуна: 0,597 и 7,356%. Стартовые цены этих лотов составляют 210,37 тыс. и 1,61 млн рублей соответственно.

Аукцион планируется провести 18 августа в Москве. С победителями заключат договоры о закреплении лимитов до конца 2033 г.

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