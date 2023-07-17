В Архангельской области будут готовить своих рыбоводов

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова запускает новую программу по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура». В Высшей школе рыболовства и морских технологий САФУ будут готовить специалистов в области искусственного разведения рыбы.

Это абсолютно новая и уникальная программа для Архангельской области, отметил директор Высшей школы Александр Чекалин. Как сообщили Fishnews в пресс-службе САФУ, пока на это направление подготовки выделено 16 бюджетных мест.

Принимаются выпускники одиннадцатых классов. Учитываются результаты экзаменов по русскому языку, биологии и любому третьему предмету по выбору, кроме литературы, истории и обществознания.

По информации регионального правительства, подробнее узнать о новом направлении можно будет на экскурсии, которая пройдет в центре развития аквакультуры 18 июля.

Прием документов на обучение в Высшей школе рыболовства и морских технологий САФУ ведется до 15 августа. Набор осуществляется по пяти направлениям подготовки среднего профессионального образования и одному — высшего.

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