Акватории возле черноморских курортов определили под марифермы

В Краснодарском крае на аукцион выставлены 14 участков в Черном море, предназначенных для индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 14 августа.

Организатор торгов — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, разыграют прибрежные акватории площадью от 1 га до 155 га вблизи Геленджика и Сочи, а также в Туапсинском районе.

Стартовые цены лотов — от 12,3 тыс до 1,93 млн рублей.

Торги предполагается провести 17 августа в Ростове-на-Дону. Рыбоводные участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного (в одном случае) и обособленного водопользования.

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