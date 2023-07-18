У рыбинспекторов Приморья горячая пора

Приморское территориальное управление Росрыболовства значительно усилило антибраконьерскую группировку на севере края — там активно идет нерест горбуши и симы.

Лососи большими косяками заходят в реки Тернейского муниципального округа и более южных районов Приморского края, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления. Главная задача рыбоохраны — воспрепятствовать незаконному вылову, чтобы горбуша и сима смогли спокойно отнереститься.

Сейчас численность инспекторского состава на севере Приморья уже превысила 20 человек. В самое ближайшее время силы рыбоохраны пополнятся командированными из других регионов Дальнего Востока и Сибири, а также внештатными общественными инспекторами.

Отмечено, что инспекторский состав полностью обеспечен моторными лодками, высокопроходимыми автомобилями, квадрокоптерами, приборами ночного видения и горючим. Каждый инспектор имеет право ношения огнестрельного оружия.

По данным отдела рыбоохраны, с правоохранительными органами организовано межведомственное взаимодействие. Материалы, имеющие признаки состава преступления, будут оперативно передаваться для возбуждение уголовных дел.

Врио руководителя теруправления Ольга Зубцова обратила внимание, что эффективность антибраконьерских мер в Приморском крае растет. Так, если в прошлом году было поймано и привлечено к ответственности 1516 нарушителей, то в этом году на 9% больше — 1654 человека.

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