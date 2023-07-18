Камчатцы активно оформляют цифровые путевки на лосось

На Камчатке более 3,5 тыс. лицензий на любительский вылов рыбы оформлено через портал госуслуг. В региональном правительстве отмечают, что сейчас это один из самых востребованных электронных сервисов у жителей края.

С 6 июня на портале «Госуслуги 41» был запущен сервис, позволяющий оформить путевку на вылов рыбы в течение нескольких минут, не выходя из дома. Оформить лицензию можно в специальном разделе или на главной странице gosusligi41.ru («Популярные услуги» — «Спорт и туризм» — «Оформление путевки на добычу (вылов) водных биоресурсов»).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, на сегодня доступны участки Главрыбвода, а также компаний «Биг-Ривер» и «Река Паратунка». Ожидается, что в ближайшее время к сервису подключатся еще три участника.

«По закону в день лова – по окончании промысла, но не позднее 23:00, рыболовы обязаны закрывать путевки. На портале эта функция также предусмотрена. Закрыть путевку можно в личном кабинете в карточке заявления, заполнив сведения об объеме выловленных водных биоресурсов. Закрытие путевки заверяется пользователем участка и подписывается электронной подписью, файл закрытой путевки также доступен для скачивания», — рассказал заместитель министра цифрового развития края Григорий Бондаренко.

Кроме того, жители Камчатки могут оформить путевку со скидкой. Ее предоставляют «Биг-Ривер» и «Река Паратунка». Чтобы приобретать лицензии со скидкой, необходимо подтвердить статус жителя региона в мобильном приложении «КАМбалл».

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