Обитателей чукотских рек исследуют ученые

На Чукотке специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО оценивают состояние биоресурсов и их кормовой базы в бассейнах Колымы и Чауна. Всего планируется обследовать более 70 рек.

Экспедиция стартовала в июле, работы ведут высококвалифицированные и опытные гидробиологи и ихтиологи.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в реках и озерах ЧАО обитают около 30 видов рыб, многие из которых имеют ценное промысловое значение. В основном это представители лососевых пород, а также сиги, хариус, чир и налим.

Специалисты отмечают, что экосистема Арктики очень хрупка и специфична: она восстанавливается намного медленнее, чем в других регионах. На Чукотке находятся крупные экосистемы с изначальным набором биологических видов, которые необходимо сберечь.

Планируется, что результаты экспедиции позволят ученым разработать актуальные меры по сохранению водных биоресурсов ЧАО.

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