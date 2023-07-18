Обитателей чукотских рек исследуют ученые
На Чукотке специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО оценивают состояние биоресурсов и их кормовой базы в бассейнах Колымы и Чауна. Всего планируется обследовать более 70 рек.
Экспедиция стартовала в июле, работы ведут высококвалифицированные и опытные гидробиологи и ихтиологи.
Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в реках и озерах ЧАО обитают около 30 видов рыб, многие из которых имеют ценное промысловое значение. В основном это представители лососевых пород, а также сиги, хариус, чир и налим.
Специалисты отмечают, что экосистема Арктики очень хрупка и специфична: она восстанавливается намного медленнее, чем в других регионах. На Чукотке находятся крупные экосистемы с изначальным набором биологических видов, которые необходимо сберечь.
Планируется, что результаты экспедиции позволят ученым разработать актуальные меры по сохранению водных биоресурсов ЧАО.
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