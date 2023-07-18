Красноярский край хочет детально оценить свои рыбные запасы

В Красноярском крае необходимо провести масштабные исследования рыбных популяций, считают региональные парламентарии. По их мнению, такие работы позволят, в частности, оценить эффект от искусственного воспроизводства.

В Енисейске прошло рабочее совещание комитета по природным ресурсам и экологии регионального заксобрания. Вопросы рыболовства и рыборазведения обсудили с участием представителей федеральных органов власти, краевых министерств, научного сообщества, органов местного самоуправления, глав сельсоветов и аквакультурных организаций.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства края, из 50 видов и подвидов рыб, которые водятся в регионе, промысловое значение имеют 28. На ловлю некоторых из них введен запрет. Это осетровые, также в 2019 г. запрещена добыча нельмы, муксуна и омуля. В ежегодном государственном докладе о состоянии и охране окружающей среды за 2022 г. указано: несмотря на запреты, ситуация не улучшилась. Значительное негативное влияние оказывает производственная деятельность человека.

Исправить ситуацию стараются искусственным воспроизводством биоресурсов. Так, в прошлом году за счет средств краевого министерства экологии и рационального природопользования было выпущено 100,5 тыс. молодых стерлядей. Вкладываются и крупные компании для компенсации ущерба, который их производство наносит окружающей среде. Разведением рыбы занимаются частные компании и Енисейский филиал Главрыбвода. Если в 2018 г. в реки края было выпущено 2,5 млн штук, то в прошлом году — в общей сложности 9,031 млн экземпляров осетра, стерляди, хариуса, сиговых.

На совещании отметили, что сейчас в основном идет воспроизводство осетровых — это обходится дешевле, они легче в разведении. Такая ситуация может привести к дисбалансу в экологической системе, обратили внимание специалисты.

Депутаты напомнили, что также в крае выращивают товарную рыбу. Ежегодно минсельхоз выделяет на это субсидию семи частным компаниям — порядка 124 млн рублей. По мнению парламентариев, нужен единый свод статистики и системный подход, чтобы понять — сколько надо рыбы региону, сколько он недополучает.

Как выяснилось на совещании, у ведомств нет ответов на вопросы: какой эффект приносит разведение; гибнет молодь или вырастает; размножается ли она дальше; достигло ли число рыбы того уровня, когда популяции уже ничего не угрожает, и можно возобновить лов ценных видов? Масштабные научные исследования не проводились достаточно давно — как минимум с 2016 г., потому что на это не выделяются федеральные средства.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов предложил не дожидаться денег «сверху» — краевому министерству экологии составить техническое задание, рассчитать необходимое финансирование и включить его осенью уже в этот проект бюджета.

По информации Росрыболовства, плохо работает процедура понуждения предприятий, наносящих ущерб, к заключению договоров на воспроизводство. В этом году возникла проблема с Богучанской ГЭС — договор готов, но его «тормозит» прокуратура, между тем, несколько миллионов мальков, готовых к выпуску в Енисей, могут перерасти, отметили в краевом правительстве.

Глава Енисейского района Александр Кулешов при поддержке жителей поднял вопрос о формировании еще двух участков для любительского рыболовства. Также внимание надзорных органов и министерства экологии обратили на работу золотодобывающих компаний на реке Большой Пит — опять появились сообщения о ее загрязнении.

«Начать нужно с качественных научных исследований. Край инициативно должен заложить на них средства в бюджете. Затем на основе этих данных формировать задания для предприятий-компенсаторов и органов власти — какие виды нужно восполнять и беречь, на какие давать разрешение на лов», — подчеркнул по итогам мероприятия Виталий Дроздов.

Он добавил, что комитет предложит взять на себя координирующую функцию вместе с законодательным собранием региона.

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