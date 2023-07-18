Озера Томской области хотят задействовать в аквакультуре

В Томской области на аукцион выставили 14 озерных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки в электронной и бумажной формах можно подать до 17 августа.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, один рыбоводный участок находится в Молчановском районе, остальные 13 — в Александровском.

Площадь предложенных РВУ — от 3 до 1124 га. Стартовые цены лотов составляют от 2,4 тыс. до 900 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 29 августа в Новосибирске. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews