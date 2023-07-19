Лосось стремительно пополняет копилку уловов

К началу недели вылов тихоокеанских лососей составил свыше 137 тыс. тонн. При этом в Камчатском крае добыто более 124 тыс. тонн красной рыбы.

По данным на 17 июля, рыбаки Дальнего Востока добыли около 137,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Теперь основную долю в вылове занимает уже горбуша. Добыто 120,4 тыс. тонн этого вида тихоокеанских лососей. Уловы нерки составили около 11,3 тыс. тонн. Кеты — 5,3 тыс. тонн. Также выловлено 422 тонны чавычи, 27 тонн кижуча и 22 тонны симы.

Камчатский край к началу недели освоил почти 125 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе более 110 тыс. тонн горбуши, сообщает корреспондент Fishnews. Рыбаки Магаданской области уже взяли свыше 5,9 тыс. тонн. В Сахалинской области «красная» путина обеспечила добычу более 3,3 тыс. тонн. В Хабаровском крае — около 1,7 тыс. тонн. Приморский край поймал около 1,2 тыс. тонн тихоокеанских лососей, Чукотка — 295 тонн.

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