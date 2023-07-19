Рыбопереработчикам-кустарям вынесли приговор

В Камчатском крае двое мужчин осуждены по делу о нелегальном обороте рыбной продукции. У двоих фигурантов изъяли более 52 тонн товара стоимостью свыше 27 млн рублей.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 4 статьи 11.1 УК РФ (производство, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной рыбопродукции, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, с июня по август 2021 г. злоумышленники занимались кустарной переработкой водных биоресурсов в Усть-Камчатском районе. Затем готовую продукцию перевезли в Елизово, где ее хранили перед продажей.

Осужденным назначено наказание в виде штрафов в размере 650 тыс. рублей каждому. Изъятая рыбопродукция будет уничтожена после вступления приговора в законную силу.

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