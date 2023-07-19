Кто нужен отрасли, проанализировал Россельхозбанк

Эксперты РСХБ исследовали рынок труда в рыбохозяйственном комплексе. Интересные результаты показал анализ, в каких регионах размещено больше всего объявлений о вакансиях.

Аналитики изучили размещенные вакансии и поведение соискателей на платформе по поиску работы и образования в АПК «Я в Агро», созданной банком.

Согласно полученным данным, наиболее востребованы в рыбохозяйственном комплексе профессии рыбовода разного уровня (35% вакансий), обработчика рыбы (28%), рыбака прибрежного лова (10%). Остальные вакансии пришлись на административный персонал разного уровня.

При проведении исследования учитывались как данные собственной платформы «Я в Агро», так и данные ведущего российского ресурса по поиску работы. Распределение вакансий по профессиям на обоих ресурсах оказалось практически идентичным.

Самое большое количество объявлений о работе размещено в Красноярском и Приморском краях. В среднем на одну вакансию приходится по два отклика соискателя, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Как отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова, созданная банком платформа призвана содействовать обеспечению рыбного хозяйства квалифицированными кадрами.

Вопрос обеспечения специалистами в рыбной отрасли — один из самых острых. Это касается в том числе и плавсостава. Среди крупнейших рыбодобывающих компаний отмечается тенденция использования собственных кадровых программ, предусматривающих взаимодействие с учебными заведениями, заявил Fishnews заместитель директора Приморского регионального филиала РСХБ Максим Гусев. Такие программы включают, например, целевое обучение, обеспечение учащихся практикой, поддержку эффективных, стабильно работающих сотрудников.

«Сейчас в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов в рыбной отрасли. С запуском современных судов и заводов требования к квалификации кадров растут», — отметил Максим Гусев.

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