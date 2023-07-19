Рыбные запасы Приволжья выставили на торги

В Волгоградской области на аукцион выставили 52 доли квот на промышленное освоение разных видов рыб в водохранилищах Волго-Донского судоходного канала. Заявки можно подавать до 21 августа.

Организатором торгов выступает Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, промысловикам предлагают осваивать лимиты леща, судака, сазана и щуки.

По каждому виду предусмотрено 13 долей: леща — от 0,184% до 17,611%, судака — от 0,196% до 16,921%, сазана — от 0,190% до 14,620%, щуки — от 0,198% до 13,142%. Стартовые цены лотов составляют от 6 рублей до 5,6 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 5 и 6 сентября в Астрахани. С победителями заключат договоры о закреплении лимитов до 31 декабря 2033 г.

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