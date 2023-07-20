Российский вылов держится в плюсе

К 19 июля отечественные предприятия освоили более 2,78 млн тонн водных биоресурсов, на 3,8% превысив уровень прошлого года. На Дальнем Востоке вылов достиг 2,09 млн тонн (+6,1%).

Промысел минтая в Дальневосточном бассейне принес 1,37 млн тонн, что на 79,4 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2022 г. Трески поймали 80,7 тыс. тонн, сельди — 242,6 тыс. тонн, камбалы — 46,8 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбаки выловили 281,2 тыс. тонн водных биоресурсов. В том числе добыто 169,7 тыс. тонн трески, 47,8 тыс. тонн пикши (+6,2 тыс. тонн), 23 тыс. тонн мойвы (+0,4 тыс. тонн).

В Западном бассейне уловы выросли на 9,8% к прошлогоднему уровню и достигли 54,5 тыс. тонн. На промысле шпрота освоено 31,9 тыс. тонн, что на 2,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Балтийской сельди поймали 17,3 тыс. тонн, прибавка составила 2,3 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки наловили 54,1 тыс. тонн ВБР — на 15,6% выше уровня 2022 г. Кильки добыли 24,8 тыс. тонн (+6,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 19,7 тыс. тонн, 8,5 тыс. тонн из которых пришлись на хамсу.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 274,3 тыс. тонн. Это почти на 3,3% больше, чем на отчетную дату прошлого года.

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