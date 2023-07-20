Тепло привлекло в воды Приморья ядовитую рыбу

В Уссурийский залив Приморского края с потеплением воды пришла рыба фугу, которая в больших количествах попадается на крючки. Она содержит летальное количество яда, предостерегают специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Последние три года ученые отмечают быстрый прогрев поверхностных вод у берегов Приморья. Уже в начале июля вода в бухтах залива Петра Великого нагревается выше 20°С. Это привлекает в акватории края теплолюбивых субтропических рыб, обращают внимание в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

«По информации рыбаков-любителей, в настоящее время в Уссурийском заливе ловится в довольно больших количествах рыба фугу. Обычно в воды Приморья заходят 6 видов рода такифугу, или фугу, хотя данный род включает 26 представителей, которые широко распространены в тропических и субтропических водах Тихого океана. Наиболее массовыми видами рыб-собак (фугу) в российских водах Японского моря являются северная рыба-собака Takifugu porphyreus и красноногая рыба-собака Takifugu rubripes», — рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Ученые напоминают: все представители рода Takifugu ядовиты. Эти рыбы содержат летальные количества тетродотоксина во внутренних органах, особенно в печени и яичнике, в меньшей степени — в коже и семеннике.

В филиале отметили, что ежегодно фиксируются смертельные случаи отравления при поедании фугу, в том числе в Приморье. Специалисты предостерегают жителей и гостей края от употребления в пищу этих рыб.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews