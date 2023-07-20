На Сахалине и Курилах собрали данные по лососевой молоди

В Сахалинской области специалисты провели учет покатной молоди тихоокеанских лососей. Работы выполнены на реках Сахалина (Кура, Вознесенка, Малая Хузи, Лазовая), Итурупа (Рыбацкая) и Парамушира (Савушкина).

Мониторинг осуществили сотрудники Центрального института и Сахалинского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.Отмечено, что миграция молоди лососей из рек в морское прибрежье проходит в сравнительно сжатые сроки — с конца апреля по первую половину июля. Это дает ученым возможность оперативно оценить численность пополнения, в первую очередь сахалино-курильского стада горбуши.

По предварительным данным, численность покатников горбуши по сравнению с поколением 2021 г. была выше в реках, впадающих в залив Анива, и реках юго-восточного и южной части северо-восточного побережья Сахалина. Как сообщили Fishnews в пресс-службе СахНИРО, в других контрольных водотоках количество пополнения горбуши либо несколько ниже соответствующего цикличного поколения, либо на среднемноголетнем уровне.

Полученные результаты используют для разработки прогноза численности тихоокеанских лососей на 2024 г.

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