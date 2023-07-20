У Дальневосточной таможни новый руководитель

И.о. начальника Дальневосточного таможенного управления назначен генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Березин. Возглавлявший ДВТУ Юрий Ладыгин стал руководителем представительства таможенной службы России при таможенной службе Казахстана.

«Юрий Ладыгин возглавлял ДВТУ с июня 2015 года. За восемь лет под его руководством таможенные органы Дальнего Востока оформили более 3 млн деклараций на товары, а поступления в бюджет государства за это время превысили 3,44 трлн рублей. Благодаря конструктивному взаимодействию с другими правоохранительными структурами, таможнями региона выявлено более полутора тысяч преступлений и около 100 тысяч правонарушений в сфере таможенного дела», — рассказали Fishnews в пресс-службе таможенного управления.

Новый руководитель ДВТУ Сергей Березин родился 13 сентября 1968 г. в городе Кандалакше Мурманской области. В 1989 г. окончил Высшее пограничное военно-политическое ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище КГБ СССР имени К.Е. Ворошилова. В 2000 г. окончил Российскую таможенную академию по специальности менеджер таможенного дела.

С 1992 г. начал службу в таможенных органах — с должности инспектора Кандалакшской таможни. С 1994 по 2002 гг. руководил Ковдорским таможенным постом Кандалакшской таможни. С 2002 по 2007 гг. занимал должность первого заместителя начальника Костомукшcкой таможни по таможенному контролю. С 2007 по 2008 гг. был первым заместителем начальника Псковской таможни по таможенному контролю.

С 2008 по 2010 гг. возглавлял Псковскую таможню, а с 2010 по 2017 гг. — Санкт-Петербургскую. С 2017 по 2021 гг. занимал должность первого заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления.

31 мая 2021 г. был назначен на должность первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления.

Имеет государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также награжден медалями «За усердие», «За укрепление таможенного сотрудничества», «Дмитрий Бибиков», «За службу в таможенных органах» III, II, I степеней, нагрудными знаками ФТС России «Отличник таможенной службы», «За развитие международного сотрудничества» и другими ведомственными наградами.

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