Исследования по рыболовству в Черном море собрали в базу

Под эгидой ФАО запустили новую научную базу данных по рыболовству в Черном море. Электронная платформа объединит заинтересованных ученых, студентов и представителей общественности.

Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземноморье (GFCM) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) запустила научную базу данных по черноморскому рыболовству. Платформа, созданная в рамках проекта BlackSea4Fish, отражает разнообразие макрорегиона благодаря вкладу более 100 исследователей из шести причерноморских стран.

Платформа содержит три основных набора данных: базу данных экспертов по рыболовству, базу данных публикаций и справочную базу данных по видам, отражающую биологические показатели, извлеченных из этих публикаций. Архив будет постепенно дополняться, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАО.

Единственная в своем роде платформа предоставляет возможности для создания сетей и сотрудничества между учеными, университетами и исследовательскими центрами в странах Причерноморья, а также доступ к тематическим публикациям, имеющим отношение к данной области. Сотрудники BlackSea4Fish будут проверять и модерировать материалы, а затем публиковать их онлайн через интерактивную панель мониторинга.

Проект BlackSea4Fish был создан в 2016 г. для содействия устойчивому управлению рыболовством в Черном море путем предоставления научно-технической поддержки работе GFCM в регионе.

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