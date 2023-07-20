Выставка в Питере: переговоры с ритейлерами пройдут в новом формате

В этом году на Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (18+) встреча сетей и поставщиков продукции будет объединена с «Витриной новинок». Это упростит принятие решения о закупке, отмечают организаторы.

Отраслевой выставочный оператор продолжает рассказывать о новшествах предстоящего Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Напомним, что Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдут в Северной столице с 27 по 29 сентября.

Традиционно на выставке организуют «Ритейл Центр», на площадке которого проходят прямые переговоры поставщиков и торговых сетей, и «Витрина новинок, где демонстрируется новая продукция. Но в этом раз эти форматы решено объединить, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы объединили «Ритейл Центр» и «Витрину новинок», чтобы использовать преимущества обоих форматов. Теперь производители и поставщики смогут не только рассказать о своей продукции, но и показать товар лицом. Так и ритейлерам будет проще принять решение о закупке и сразу же обсудить нюансы реализации, акценты мерчендайзинга и все другие значимые детали», — заявил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Он отметил, что на площадке Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia будет представлена концепция продвижения рыбной продукции на внутренний рынок, курируемая Роскачеством при поддержке Минпромторга, Росрыболовства и Рыбного союза. Правительство Москвы также презентует собственный проект стимулирования сбыта рыбы на столичном рынке. «Это то, чем отрасль и рыбный ритейл будут жить завтра», — добавил Иван Фетисов.

Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки в Санкт-Петербурге.

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