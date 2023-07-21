«Морские огороды» Приморья засевают гребешком и трепангом

Марикультурные хозяйства Приморского края выпускают на свои участки молодь ценных гидробионтов. С начала года в море отправили 10,1 млн маленьких гребешков и 1,6 млн трепангов.

Промежуточные итоги выпусков подвело Приморское теруправление Росрыболовства. Через несколько лет молодь достигнет товарного размера, и урожаи отправятся на продажу, рассказали Fishnews в пресс-службе ТУ.

В ведомстве напомнили, что гребешок и трепанг относятся к особо ценным видам биоресурсов, их промышленная добыча в Приморье запрещена. На внешний и внутренний рынки поступает только продукция, выращенная предприятиями аквакультуры.

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