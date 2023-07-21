Байкал чистят от брошенных сетей

На Байкале проходит экспедиция по поиску и подъему рыболовных сетей. За неделю акваторию и дно озера обследуют от поселка Листвянка до поселка Большое Голоустное.

Мероприятие стартовало 19 июля. Его организовала ассоциация «Байкал без пластика» при участии Росрыболовства и компании «Эн+».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, для осмотра на большой глубине специалисты будут использовать подводный дрон с возможностью погружения до 200 м. Устройство оборудовано видеокамерой и рукой-манипулятором для захвата предметов.

В ведомстве отметили, что рыболовные сети распадаются на пластиковые микрочастицы, которые негативно влияют на уникальную экосистему Байкала, его обитателей, качество воды и по цепочке питания попадают к человеку. Кроме того, в брошенных сетях запутываются и гибнут рыбы, водоплавающие птицы и нерпы, орудия лова несут опасность для людей и водного транспорта.

Все собранные в экспедиции сети передадут Ангаро-Байкальскому теруправлению Росрыболовства для утилизации.

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