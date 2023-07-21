Поставщикам рыбной муки и жира в Китай напомнили правила регистрации

Производителей рыбной муки и рыбного жира для экспорта в КНР регистрирует Главное таможенное управление Китая (GACC) на основании гарантий от российской стороны, обращает внимание Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Такие гарантии предоставляет Россельхознадзор по результатам обследования производства и анализа пакета документов, который должен быть направлен в китайское компетентное ведомство.

Для получения одобрения на экспорт рыбной муки и рыбного жира в Китай заинтересованным хозяйствующим субъектам необходимо направить в подведомственный Россельхознадзору НЦБРП презентации. Они должны содержать исчерпывающий перечень документов, требуемый китайской стороной и размещенный на официальном сайте учреждения.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе центра, информацию необходимо направлять после проведения обследования в случае положительного результата. Учреждение оказывает рыбопромышленникам консультационную помощь на платной основе.

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