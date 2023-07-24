ТОРам в моногородах расширили возможности

Правительство приняло изменения в сфере регулирования работы территорий опережающего развития в монорогородах. Теперь особый режим распространен на все виды экономической деятельности за рядом исключений.

Правительство расширило перечень видов экономической деятельности, доступных для инвесторов территорий опережающего развития (ТОР), созданных в моногородах. Это решение позволит привлечь в развитие таких территорий дополнительные инвестиции, стимулировать реализацию значимых проектов, создать новые рабочие места, заявили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Теперь резиденты территорий опережающего развития в моногородах смогут заниматься любой деятельностью, за исключением некоторых ее видов. В числе таких исключений — производство подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовая и розничная торговля, финансовые услуги, страхование, аренда, лизинг, деятельность компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта. Ранее для каждой из таких территорий, расположенных в моногородах, действовал строго определенный перечень разрешенных видов деятельности.

Таким образом, речь идет о создании равных конкурентных возможностей для всех территорий опережающего развития в моногородах.

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