Участки на Братском водохранилище ждут промысловиков

В Иркутской области на конкурс выставили 10 участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 18 августа — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, все 10 рыболовных участков расположены на Братском водохранилище.

Площадь РЛУ составляет от 39,4 га до 1140 га. Стартовые цены лотов — от 666 рублей до 19,3 тыс. рублей. Добывать предлагается пелядь, сазана, леща, плотву, карася, ельца, окуня, ерша, щуку, сома и налима.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Все РЛУ предоставляются на 10 лет. Подвести итоги конкурса планируют 29 сентября в Иркутске.

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