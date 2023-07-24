Покупка браконьерской осетрины привела к уголовному делу

В Хабаровском крае у двоих жительниц Ульчского района изъяли 24 незаконно приобретенных фрагмента амурского осетра. Полицейские обнаружили товар при досмотре автомобиля.

Машину, в багажнике которой лежали два мешка с осетриной, госавтоинспекторыостановили на дороге Николаевск-на-Амуре — Селихино. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России, фигурантки приобрели осетрину в поселке Циммермановка, а затем на машине знакомого направились в Комсомольск-на-Амуре. По данным полиции, водитель не знал о том, что пассажирки совершили незаконную покупку и положили товар в багажник.

Женщины рассказали, что рыбу они приобрели у неизвестного им мужчины для личного потребления. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). С подозреваемых взяли обязательства о явке.

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