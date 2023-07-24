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В Калининграде состоялась рабочая встреча по вопросу использования рыболовных судов, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Фото пресс-службы областной таможни

Рыбаков Калининграда проконсультировали по «растаможке» судов

В Калининграде прошла рабочая встреча по вопросу использования рыболовных судов, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Разъяснения потребовались в связи с режимом особой экономической зоны в регионе.

Напомним, особая экономическая зона в Калининградской области действует до конца 2045 г. В состав ОЭЗ включены примыкающие к территории региона внутренние морские воды и территориальное море России.

В Калининградской областной таможне состоялась рабочая встреча по вопросу использования судов промышленного рыболовства, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Поводом стало обращение представителей бизнес-сообщества.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 201 Таможенного кодекса ЕАЭС такие товары размещаются и используются в пределах территории свободной экономической зоны (СЭЗ) или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой. В случае вывоза таких товаров с территории ОЭЗ за пределы таможенной территории ЕАЭС таможенная процедура свободной таможенной зоны должна быть завершена помещением под таможенную процедуру реэкспорта», — рассказали Fishnews в пресс-службе Калининградской областной таможни.

В Таможенном кодексе ЕАЭС также предусмотрена возможность временного вывоза транспортного средства, помещенного под таможенную процедуру СТЗ, с территории особой экономической зоны без завершения действия этой таможенной процедуры, если оно используется в качестве транспортного средства международной перевозки (ТСМП), обратили внимание в таможне.

«Таким образом, рыбопромысловые суда, как товар имеющий статус иностранного, помещенного под процедуру свободной таможенной зоны, могут быть использованы для рыболовства только в границах особой экономической зоны Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.

В случае, если судно во время рыбного промысла покинет территорию ОЭЗ до завершения в отношении него действия таможенной процедуры СТЗ, у декларанта возникает обязанность уплатить таможенные пошлины, налоги, как если бы иностранный товар помещался под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления без применения тарифных преференций и льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов.

Либо, если рыбопромысловое судно используется не только для рыболовства, но и в качестве ТСМП, оно может временно перемещаться за пределы ОЭЗ без завершения таможенной процедуры СТЗ, отметили в таможне.

Дополнительно представителей бизнес-сообществ проинформировали о том, что для использования морских судов только в рыболовных целях без каких-либо ограничений компании могут поместить флот под таможенную процедуру «выпуск в свободное обращение».

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