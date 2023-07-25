Экспортерам рыбы в КНР напомнили о сроках регистрации

У 699 российских предприятий и судов — экспортеров рыбопродукции в Китай, внесенных в систему CIFER, срок действия регистрации истекает 29 января. Для ее продления необходимо подать заявку за шесть месяцев до конца этого срока, то есть до 29 июля.

О сроках регистрации напомнил подведомственный Россельхознадзору Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

«Для продления регистрации в системе CIFER хозяйствующим субъектам необходимо заполнить недостающую информацию о компании/предприятии/судне (заполнить пустые графы в личном кабинете объекта)», — сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП.

Отмечено, что по заявкам хозяйствующих субъектов учреждение оказывает консультационно-методические услуги и обеспечивает сопровождение в процессе регистрации/модификации предприятия или судна в системе CIFER.

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