Экспортерам рыбы в КНР напомнили о сроках регистрации
У 699 российских предприятий и судов — экспортеров рыбопродукции в Китай, внесенных в систему CIFER, срок действия регистрации истекает 29 января. Для ее продления необходимо подать заявку за шесть месяцев до конца этого срока, то есть до 29 июля.
О сроках регистрации напомнил подведомственный Россельхознадзору Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
«Для продления регистрации в системе CIFER хозяйствующим субъектам необходимо заполнить недостающую информацию о компании/предприятии/судне (заполнить пустые графы в личном кабинете объекта)», — сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП.
Отмечено, что по заявкам хозяйствующих субъектов учреждение оказывает консультационно-методические услуги и обеспечивает сопровождение в процессе регистрации/модификации предприятия или судна в системе CIFER.
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