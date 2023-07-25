В НАО приготовили новые места под промысел

В Ненецком автономном округе на конкурс выставили три участка для промышленного рыболовства (за исключением добычи анадромных, катадромных и трансграничных видов). Заявки принимаются до 21 августа — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатором торгов выступает департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, все три рыболовных участка находятся на озерах в бассейне реки Сухая Нерута.

Первый РЛУ площадью 113,3 га расположен на озере Верхнее Юндоты, его стартовая цена — 363 рубля. Площадь второго участка на озере Среднее Юндоты составляет 116,3 га, а начальная стоимость — 372 рубля. Третий находится на озере Нижнее Юндоты, его площадь и стартовая цена равны 151,8 га и 486 рублей соответственно.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Участки предоставляются на 10 лет.

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